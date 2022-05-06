Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Чтобы сократить отрыв от «Ливерпуля» и «Сити», нужно очень много денег»

06 Мая 2022 • 14:33 Комментировать

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что клубу нужно потратить много денег, чтобы вступить в борьбу с сильнейшими клубами Англии.

«Чтобы сократить этот разрыв, вам нужно потратить много денег, потому что вам нужно покупать важных игроков. Вы должны это знать, иначе вы не сможете сократить этот разрыв и всегда будете надеяться на чудо», - сказал Конте, когда его попросили прокомментировать работу Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Ранее итальянский специалист сообщил, что в летнее межсезонье намерен предоставить руководству «Тоттенхэма» обширный список трансферных целей.

Конте также добавил, что хотел бы получить «гарантии» от президента «шпор», что клуб планирует потратить большие суммы на летние приобретения.

В данный момент «Тоттенхэм» занимает в АПЛ пятое место, отставая от «Арсенала» в борьбе за попадание в Лигу чемпионов на 2 очка за 4 тура до финиша.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.05  17:00 Бёрнли ... Астон Вилла 3.05 3.40 2.38
07.05  17:00 Челси ... Вулверхэмптон 1.33 5.20 10.00
07.05  17:00 Брентфорд ... Саутгемптон 2.41 3.50 2.95
07.05  17:00 Кристал Пэлас ... Уотфорд 1.76 3.85 4.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
17:11 · Англия. Премьер-лига
Артета о Габриэле: «Мы хотим сохранить своих ключевых игроков»
16:55 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Я хочу, чтобы Лукаку был важным для нас игроком»
16:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Если мы выиграем Лигу чемпионов, люди будут говорить о том, сколько мы потратили денег» 2
16:05 · Англия. Премьер-лига
Салах оценил свои шансы на получение «Золотого мяча»
15:59 · Англия. Премьер-лига
Канте и Жоржиньо не сыграют с «Вулверхэмптоном»
15:56 · Англия. Премьер-лига
Тапсоба попал в сферу интересов «Вест Хэма»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп о «Реале»: «Если ты выбиваешь «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити», то определённо заслуживаешь играть в финале»
15:48 · Англия. Премьер-лига
Агент Кулибали подталкивает игрока к переходу в «Челси»
15:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает защитника «Торино», как замену Рюдигеру
15:05 · Англия. Премьер-лига
Эриксен может остаться в «Брентфорде», несмотря на интерес «Тоттенхэма» и «Лестера»
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может обменять де Йонга на Бернарду Силву
14:48 · Англия. Премьер-лига
Мойес надеется подписать Тете в конце сезона
14:45 · Англия. Премьер-лига
Салах: «Я не нападающий, а вингер»
14:33 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Чтобы сократить отрыв от «Ливерпуля» и «Сити», нужно очень много денег»
14:20 · Англия. Премьер-лига
Сен-Максимен: «Мои слова были вырваны из контекста»
Все новости
Рекомендуем