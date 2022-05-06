Конте: «Чтобы сократить отрыв от «Ливерпуля» и «Сити», нужно очень много денег»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что клубу нужно потратить много денег, чтобы вступить в борьбу с сильнейшими клубами Англии.

«Чтобы сократить этот разрыв, вам нужно потратить много денег, потому что вам нужно покупать важных игроков. Вы должны это знать, иначе вы не сможете сократить этот разрыв и всегда будете надеяться на чудо», - сказал Конте, когда его попросили прокомментировать работу Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Ранее итальянский специалист сообщил, что в летнее межсезонье намерен предоставить руководству «Тоттенхэма» обширный список трансферных целей.

Конте также добавил, что хотел бы получить «гарантии» от президента «шпор», что клуб планирует потратить большие суммы на летние приобретения.

В данный момент «Тоттенхэм» занимает в АПЛ пятое место, отставая от «Арсенала» в борьбе за попадание в Лигу чемпионов на 2 очка за 4 тура до финиша.