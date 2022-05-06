«Бёрнли» предлагал Бьелсе возглавить клуб, но аргентинец отказался

Бывший тренер «Лидса» Марсело Бьелса мог весной возглавить еще один клуб АПЛ. На аргентинского специалиста выходил «Бёрнли», но получил отказ.

Бьелса стал главным тренером «Лидса» четыре года назад, вывел клуб в Премьер-лигу, но в этом сезоне, во многом из-за травм ведущих футболистов, команда была вынуждена бороться за выживание в АПЛ.

Бьелса был уволен в феврале и с тех пор у него было несколько предложений. В апреле к нему обращался «Бёрнли», а одним из первых клубов, предложивших работу, была испанская «Валенсия», но также получила отказ.

Сейчас 66-летний Бьелса временно находится без работы.