Тен Хаг хочет видеть Экитике в «Манчестер Юнайтед»

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хотел бы видеть нападающего «Реймса» Уго Экитике в своей команде в следующем сезоне.

«Юнайтед» собирается сильно обновить состав в летнее межсезонье и сейчас находится в поисках форварда. Летом клуб покинет Эдинсон Кавани, будущее Антони Марсьяля и Маркуса Рэшфорда также находится под вопросом.

Руководство английского клуба обратило свое внимание на нападающего «Реймса» Уго Экитике, но на игрока также претендуют «Арсенал», «Ньюкасл» и «Бавария». Стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Экитике провел в чемпионате Франции 21 матч, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.