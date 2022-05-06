Тренер «Саутгемптона»: Уорд-Праус летом не покинет команду

Наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль в разговоре с журналистами заявил о том, что капитан «святых» Джеймс Уорд-Праус останется в команде.

Хазенхюттль сказал, что у английского полузащитника действующий контракт рассчитан ещё на четыре года, так что Уорд-Праус точно никуда не уйдёт из «Саутгемптона» в ближайшее время. Тренер отметил, что фанаты «святых» любят игрока, а он прекрасно знает об этом и ценит поддержку болельщиков.

Напомним, что Джеймс Уорд-Праус в этом сезоне провёл в английском чемпионате 33 поединка, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью ассистами.