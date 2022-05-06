Агуэро предположил, где окажется Гвардиола после «Манчестер Сити»

Экс-нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, завершивший карьеру из-за проблем с сердцем, поделился мнением о будущем наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.

«Я считаю Пепа одним из лучших тренеров мира. Его будущее? Думаю, он продолжит работать в «Сити».

Вполне возможно, что после «Манчестера» он возглавит какую-то сборную», - поведал Серхио в социальных сетях.

Гвардиола занимает пост наставника «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Контракт 51-летнего испанского специалиста с английским топ-клубом истекает по окончании сезона-2022/2023.