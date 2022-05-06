«Лидс» приостановил переговоры о продлении контрактов с Рафиньей и Филлипсом

«Лидс» приостановил переговоры о продлении контрактов с Рафиньей Диасом и Калвином Филипсом до тех пор, пока не определится статус клуба на следующий сезон.

В январе оба игрока получили от «Вест Хэма» трансферные предложения на сумму 60 миллионов евро, которые были отклонены «Лидсом», но интерес к услугам футболистов продолжает расти.

Ранее поступала информация, что Рафиньей интересуется «Барселона», а Филипсом ряд клубов АПЛ.

Тем не менее, борьба «Лидса» за выживание в высшем английском дивизионе заметно обострилась, и клуб пока приостановил переговоры о продлении соглашений со своими звездами, сообщает 90min.

В этом сезоне Рафинья Диас провел в АПЛ 31 матч, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

Кэлвин Филипс в 16 матчах отметился одним голевым пасом.