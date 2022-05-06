Артета: Хочу поднять «Арсенал» на новый уровень

Испанский наставник «Арсенала» Микель Артета поделился с журналистами клубной пресс-службы эмоциями после продления контракта с лондонской командой.

Артета заявил, что он счастлив в «Арсенале» и хочет в ближайшее время поднять команду на новый уровень для того, чтобы можно было на равных бороться с топ-клубами. Тренер отметил, что для этого команда должна стабильно играть в Лиге чемпионов, что позволит «канонирам» быстрее развиваться и эволюционировать.

Напомним, что Микель Артета официально продлил соглашение с лондонским клубом до июня 2025 года. На данный момент «Арсенал» занимает четвёртую позицию в таблице АПЛ.