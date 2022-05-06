Директор «Арсенала» прокомментировал продление контракта с Артетой

Спортивный директор «Арсенала» Эду прокомментировал продление контракта с главным тренером «пушкарей» Микелем Артетой.

«Нас снова ждёт большое лето, и это важно, чтобы наш менеджер был здесь.

Важно показать всем, где мы хотим находиться, как клуб», — приводит слова Эду журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что 40-летний испанский специалист продлил контракт с «Арсеналом» до 2025 года. Он занимает должность главного тренера «Арсенала» с декабря 2019 года. Это первый клуб в его профессиональной карьере. До этого он три года работал ассистентом у Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

С «Арсеналом» Артета выиграл Кубок и Суперкубок Англии.