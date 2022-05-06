Марсьяль может остаться в «Севилье», если расторгнет контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Севилья» рассматривает вариант подписания нападающего Антони Марсьяля, при котором он расторгнет соглашение с «Манчестер Юнайтед».

Марсьяль находится в «Севилье» на правах аренды из манчестерского клуба. Согласно контракту, форвард получает зарплату в размере 280 тысяч евро в неделю. При этом «Севилья» оплачивает только 40% от этой суммы.

Испанский клуб не может позволить себе выкуп игрока на постоянной основе. Тем не менее, если Марсьяль договорится с руководством «МЮ» о расторжении контракта, то «Севилья» способна подписать с игроком соглашение на приемлемых для себя условиях.

В этом сезоне Марсьяль провел в Ла Лиге 8 матчей, отдав 1 голевую передачу.