Артета подписал новый контракт с «Арсеналом»

Испанский наставник «Арсенала» Микель Артета подписал новое соглашение с лондонской командой.

Как сообщает пресс-служба «канониров», 40-летний испанский специалист продлил соглашение с лондонским клубом до июня 2025 года. Напомним, что Артета возглавил «Арсенал» в конце 2019 года. Под руководством испанского наставника футболисты лондонской команды выигрывали Кубок и Суперкубок Англии.

Напомним, что в этом сезоне «Арсенал» сражается за попадание в зону Лиги чемпионов. На данный момент «канониры» занимают четвёртую строчку в английском чемпионате.