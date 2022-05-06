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Артета подписал новый контракт с «Арсеналом»

06 Мая 2022 • 11:55 Комментировать

Испанский наставник «Арсенала» Микель Артета подписал новое соглашение с лондонской командой.

Как сообщает пресс-служба «канониров», 40-летний испанский специалист продлил соглашение с лондонским клубом до июня 2025 года. Напомним, что Артета возглавил «Арсенал» в конце 2019 года. Под руководством испанского наставника футболисты лондонской команды выигрывали Кубок и Суперкубок Англии.

Напомним, что в этом сезоне «Арсенал» сражается за попадание в зону Лиги чемпионов. На данный момент «канониры» занимают четвёртую строчку в английском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Английская Премьер-лига
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