«Арсенал» провёл переговоры с агентами Усмана Дембеле

«Арсенал» провёл переговоры с агентами нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле. Футболист пока не продлил контракт с каталонским клубом.

Будущее Усмана Дембеле находится все еще под вопросом. Контракт футболиста с «Барселоной» истекает в этом году и стороны пока не пришли к обоюдному согласию по поводу продления.

Ранее была информация, что с игроком выходили на связь представители «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». «Арсенал» также провел переговоры с футболистом, сообщает Football.london. О их результата информации пока нет.

В этом сезоне Дембеле провел в Ла Лиге 18 матчей, забил 1 гол и отдал 11 результативных передач.