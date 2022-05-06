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«Арсенал» провёл переговоры с агентами Усмана Дембеле

06 Мая 2022 • 11:10 Комментировать

«Арсенал» провёл переговоры с агентами нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле. Футболист пока не продлил контракт с каталонским клубом.

Будущее Усмана Дембеле находится все еще под вопросом. Контракт футболиста с «Барселоной» истекает в этом году и стороны пока не пришли к обоюдному согласию по поводу продления.

Ранее была информация, что с игроком выходили на связь представители «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». «Арсенал» также провел переговоры с футболистом, сообщает Football.london. О их результата информации пока нет.

В этом сезоне Дембеле провел в Ла Лиге 18 матчей, забил 1 гол и отдал 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Усман Дембеле
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