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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кавани признался, что ему сразу не понравился приход Роналду в «Манчестер Юнайтед»

06 Мая 2022 • 10:36 Комментировать

Нападающий Эдинсон Кавани признался, что ему с самого начала не понравился переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«В тот момент, когда это было сделано, я подумал, что для «Манчестера» будет хорошо, если он подпишет Криштиану», — сказал Кавани в интервью ESPN Brazil.

Тем не менее, после информации о трансфере, Кавани позвонил своему агенту и сказал, что лучше было бы найти ему другой клуб.

«Не потому, что я не хотел играть с Криштиану Роналду. Но я знаю, как в наши дни все устроено в футболе», - заметил Кавани.

После появления Роналду уругвайский форвард потерял место в стартовом составе. Его контракт заканчивается этим летом и он уже заявил, что покинет «Манчестер Юнайтед» в межсезонье.

В этом сезоне Кавани провел в АПЛ 13 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани
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