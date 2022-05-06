Кавани признался, что ему сразу не понравился приход Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Эдинсон Кавани признался, что ему с самого начала не понравился переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«В тот момент, когда это было сделано, я подумал, что для «Манчестера» будет хорошо, если он подпишет Криштиану», — сказал Кавани в интервью ESPN Brazil.

Тем не менее, после информации о трансфере, Кавани позвонил своему агенту и сказал, что лучше было бы найти ему другой клуб.

«Не потому, что я не хотел играть с Криштиану Роналду. Но я знаю, как в наши дни все устроено в футболе», - заметил Кавани.

После появления Роналду уругвайский форвард потерял место в стартовом составе. Его контракт заканчивается этим летом и он уже заявил, что покинет «Манчестер Юнайтед» в межсезонье.

В этом сезоне Кавани провел в АПЛ 13 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.