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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пике сравнил эффективность Роналду в «Реале» и «Манчестер Юнайтед»

06 Мая 2022 • 10:20 Комментировать

Ветеран каталонской «Барселоны» Херард Пике сравнил выступления португальского форварда Криштиану Роналду в мадридском «Реале» и «Манчестер Юнайтед».

«По поводу первого этапа в «МЮ», то тогда КриРо больше играл на позиции вингера. Тогда его душа тяготела к перфомансам. В «Реале» же он начал действовать на месте центрфорварда. Он был главным в атаке, из-за чего стал забивать уйму голов. Криштиану был важной частью успеха «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Поэтому я сделаю выбор в пользу его карьеры в Мадриде», - цитирует Херарда Sky Sports.

КриРо выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Херард Пике
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