«Вест Хэм» готов составить конкуренцию «Барселоне» за Рафинью Диаса

«Вест Хэм» готов составить конкуренцию «Барселоне» в борьбе за покупку полузащитника «Лидса» Рафиньи Диаса.

Футболист проводит хороший сезон, но будущее «Лидса» в АПЛ остается под вопросом. В данный момент клуб борется за выживание. Это также придает неопределенности ситуации с будущим Рафиньи.

Ранее была информация, что игроком активно интересуется «Барселона». В борьбу также включился «Вест Хэм», сообщает SPORT. Лондонский клуб уже пытался приобрести бразильского футболиста в зимнее трансферное окно, однако переход не состоялся. Сам Рафинья отмечал, что хотел бы продолжить карьеру в каталонском клубе.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 31 матч, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.