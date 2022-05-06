«Тоттенхэму» придётся выложить за Кукурелью 20 миллионов евро

«Брайтон» оценил защитника Марка Кукурелью в 20 миллионов евро. Игроком активно интересуется «Тоттенхэм».

Главный тренер «шпор» Антонио Конте собирается значительно перетасовать состав в летнее межсезонье и защитник «Брайтона» является одной из трансферных целей лондонского клуба. Переход может обойтись в 20 миллионов евро, сообщает Fichajes. В «Тоттенхэме» считают такой ценник довольно выгодным.

Кукурелья перешел в «Брайтон» в прошлом году из «Хетафе» за 18 миллионов евро. В этом сезоне футболист провел в АПЛ 32 матча и отдал 1 результативную передачу.