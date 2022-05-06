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«Ливерпуль» следит за вингером из «Наполи»

06 Мая 2022 • 09:43 Комментировать

Вингер «Наполи» Ирвинг Лосано привлёк внимание «Ливерпуля», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, футболист готов летом покинуть Неаполь. Клуб не будет препятствовать трансферу, если получит достойное предложение.

Ранее игрок отметился высказыванием, что ему хочется играть за более статусную команду, чем «Наполи».

Лосано перешёл в «Наполи» в 2019 году из ПСВ за 35 млн евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний мексиканец провёл за «голубых» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. На сайте Transfermarkt нападающий оценивается в 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наполи Ирвинг Лосано
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