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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нкетиа может перейти в «Кристал Пэлас»

06 Мая 2022 • 09:38 Комментировать

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа летом может перебраться в «Кристал Пэлас» на правах свободного агента. Главный тренер «Пэлас» Патрик Виейра рассматривает трансфер игрока, как ключевой в летнее межсезонье.

Наставник «Арсенала» Микель Артета неоднократно заявлял, что желает оставить Нкетиа в команде. Однако, перед форвардом до сих пор стоит вопрос о регулярном игровом времени, особенно, учитывая, что «канониры» планируют приобрести еще одного нападающего. Ожидается, что Нкетиа покинет «Арсенал» этим летом. На игрока много претендентов, одним из которых является «Кристал Пэлас», сообщает The Sun.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 17 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Кристал Пэлас Эдди Нкетиа
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