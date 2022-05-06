Романо: «Вероятность перехода Боуэна в «Манчестер Юнайтед» крайне мала»

Полузащитник «Вест Хэма» Джеррод Боуэн не перейдет в летнее межсезонье в «Манчестер Юнайтед», считает эксперт Фабрицио Романо.

Игрок перешел в «Вест Хэм» из «Халл Сити» в 2020 году и помог клубу достичь полуфинала Лиги Европы в этом сезоне. Боуэн обратил на себя внимание многих клубов, одним из которых является «Манчестер Юнайтед».

Новый главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хан планирует существенно обновить команду и футболист «Вест Хэма» является одной из его трансферных целей.

Однако, Романо считает, что игрок останется в лондонском клубе, учитывая, что летом «Вест Хэм» может покинуть другой полузащитник - Деклан Райс.

В этом сезоне Боуэн провел в АПЛ 33 матча, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.