Эланга рассказал о своих кумирах

Молодой шведский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга рассказал журналистам о своих кумирах.

Эланга сказал, что он старался равняться на своего отца, но его кумиром был известный французский нападающий Тьерри Анри, который мог играть на любом фланге, а также был сильным, быстрым и забивал огромное количество мячей. Молодой игрок отметил, что он ещё следил за «красными дьяволами», так что ему нравилась игра Криштиану Роналду и Уэйна Руни.

Напомним, что в этом сезоне Энтони Эланга провёл в английском чемпионате 19 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.