У Рэшфорда в приоритете остаться в «Манчестер Юнайтед»

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не собирается этим летом менять клубную прописку.

По информации авторитетного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, у 24-летнего английского футболиста в приоритете остаться в манчестерской команде. Маркус хотел бы поработать с новым тренером «красных дьяволов» Эриктом тен Хагом, но только если голландский специалист гарантирует ему хорошее игровое время в следующем сезоне.

Напомним, что в этом сезоне Маркус Рэшфорд провёл в английском чемпионате 25 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.