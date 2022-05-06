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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» планируют побороться за Пикфорда

06 Мая 2022 • 08:40 Комментировать

«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» планируют побороться за вратаря сборной Англии и «Эвертона» Джордана Пикфорда. Голкипер может покинуть летом ливерпульский клуб.

На данный момент «Эвертон» борется за выживание и, вполне возможно, начнет следующий сезон дивизионом ниже. К тому же, клуб испытывает определенные финансовые проблемы. Таким образом, наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард, скорее всего, не будет препятствовать трансферу.

«Ньюкасл» планирует серьезно усилить состав в летнее межсезонье. Что касается «Тоттенхэма», то, несмотря на наличие Уго Льориса, клуб также находится в поисках топового вратаря.

В этом сезоне Пикфорд провел в АПЛ 31 матч, из них 6 отстоял на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Эвертон Джордан Пикфорд
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