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«Ньюкасл» заинтересовался защитником леверкузенского «Байера»

06 Мая 2022 • 08:32 Комментировать

«Ньюкасл» заинтересовался защитником леверкузенского «Байера» Пьером Инкапье. «Сороки» давно следят за прогрессом 20-летнего футболиста и планируют оформить переход в летнее трансферное окно.

Ранее игравший в колумбийском «Индепендьенте», Инкапье присоединился к «Байеру» летом прошлого года и вскоре стал основным игроком обороны немецкого клуба. «Ньюкасл» собирается серьезно усилить состав в летнее межсезонье и рассматривает Инкапье, как футболиста, способного укрепить центр защиты.

В этом сезоне защитник провел в Бундеслиге 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Пьеро Инкапье
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