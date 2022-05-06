«Ньюкасл» заинтересовался защитником леверкузенского «Байера» Пьером Инкапье. «Сороки» давно следят за прогрессом 20-летнего футболиста и планируют оформить переход в летнее трансферное окно.

Ранее игравший в колумбийском «Индепендьенте», Инкапье присоединился к «Байеру» летом прошлого года и вскоре стал основным игроком обороны немецкого клуба. «Ньюкасл» собирается серьезно усилить состав в летнее межсезонье и рассматривает Инкапье, как футболиста, способного укрепить центр защиты.

В этом сезоне защитник провел в Бундеслиге 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.