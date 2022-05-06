Нападающий Тэмми Абрахам не собирается уходить из «Ромы». Ранее была информация, что игроком активно интересуется «Арсенал».

Абрахам перешел в «Рому» из «Челси» прошлым летом за 40 миллионов евро и смог стать одним из самых забивных нападающих Серии А. «Арсенал» готовил сделку в размере 55 миллионов евро, но «Рома» не хочет отпускать футболиста. Абрахам также выразил желание продолжить карьеру в Италии, сообщает Calciomercato.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 34 матча, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.