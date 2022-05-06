Романо: «Алонсо начал переговоры с «Барселоной»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо начал переговоры о переходе в «Барселону». Лондонский клуб не будет удерживать игрока.

В последнем сезоне Алонсо потерял место в основе, проиграв конкуренцию Бену Чилвеллу. Только травма последнего позволила испанскому защитнику вновь стать игроком стартового состава.

Контракт Алонсо с «Челси» заканчивается через год и футболист дал понять, что не хочет продолжать карьеру в Лондоне. Защитником интересуется «Барселона» и каталонцы уже вступили в переговоры с футболистом, сообщает эксперт Фабрицио Романо.

В этом сезоне Алонсо провел в АПЛ 25 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.