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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лингард попал в сферу интересов «Фулхэма»

06 Мая 2022 • 08:09 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард попал в сферу интересов «Фулхэма». Футболист ранее заявил, что не собирается оставаться в Манчестере.

Контракт Лингарда заканчивается в этом году. На игрока претендуют «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Еще одним клубом, выразившим заинтересованность, стал новичок АПЛ «Фулхэм». Лингард в последнее время потерял место в стартовом составе «Юнайтед». Полузащитник даже не получил шанса выйти на замену в последней домашней игре в Премьер-лиге против «Брентфорда».

В этом сезоне Лингард провел в АПЛ 16 матчей и забил 2 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
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