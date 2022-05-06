Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард попал в сферу интересов «Фулхэма». Футболист ранее заявил, что не собирается оставаться в Манчестере.

Контракт Лингарда заканчивается в этом году. На игрока претендуют «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Еще одним клубом, выразившим заинтересованность, стал новичок АПЛ «Фулхэм». Лингард в последнее время потерял место в стартовом составе «Юнайтед». Полузащитник даже не получил шанса выйти на замену в последней домашней игре в Премьер-лиге против «Брентфорда».

В этом сезоне Лингард провел в АПЛ 16 матчей и забил 2 гола.