Фернандиньо летом покинет «Манчестер Сити» свободным агентом

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо не продолжит выступление за «горожан» в следующем сезоне, пишет футбольный инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, 37-летний бразилец покинет команду летом в качестве свободного агента. Скира сообщил в своих социальных сетях, что футболист, вероятнее всего, вернётся на родину. В частности, по нему поступило предложение от «Атлетико Паранаэнсе».

Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» летом 2013 года из донецкого «Шахтёра» за 40 миллионов евро. В составе «горожан» он победил во всех внутренних турнирах в Англии. Футболист также играл в финале Лиги чемпионов, но с «горожанами» не добился успеха в этом турнире.