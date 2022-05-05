Конте восхищается работой Клоппа в текущем сезоне

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о наставнике «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Я думаю, что Юрген Клопп проделывает потрясающую работу. Футболисты заряжены не на 100%, а на 200%. Когда ты на таком этапе, то уже не чувствуешь усталости», — приводит слова Конте Liverpool Echo.

«Ливерпуль» на этой неделе вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв в двух матчах «Вильярреал». В решающем матче «красные» сыграют против «Реала». Финальная встреча состоится в Париже 28 мая.

Команда Клоппа после 34 туров занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиге с 82 очками. На первом месте идёт «Манчестер Сити», который набрал на одно очко больше.