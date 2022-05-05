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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте восхищается работой Клоппа в текущем сезоне

05 Мая 2022 • 20:47 Комментировать

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о наставнике «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Я думаю, что Юрген Клопп проделывает потрясающую работу. Футболисты заряжены не на 100%, а на 200%. Когда ты на таком этапе, то уже не чувствуешь усталости», — приводит слова Конте Liverpool Echo.

«Ливерпуль» на этой неделе вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв в двух матчах «Вильярреал». В решающем матче «красные» сыграют против «Реала». Финальная встреча состоится в Париже 28 мая.

Команда Клоппа после 34 туров занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиге с 82 очками. На первом месте идёт «Манчестер Сити», который набрал на одно очко больше.


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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Антонио Конте Юрген Клопп Апл
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