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Роналду готов остаться в «Манчестер Юнайтед» при одном условии

05 Мая 2022 • 20:29 Комментировать (2)

«Манчестер Юнайтед» может сохранить форварда Криштиану Роналду на следующий сезон. Португальский бомбардир готов продолжить карьеру на «Олд Траффорд», если будет выполнено его условие.

По информации Caught Offside, 37-летний голеадор останется в «Юнайтед» в том случае, если новый наставник команды Эрик тен Хаг сделает его ключевой фигурой в своих планах. В скором времени стороны проведут встречу, на которой обсудят возможное сотрудничество.

Криштиану вернулся в манчестерский гранд летом прошлого года, подписав двухлетнее соглашение. В этом сезоне на счету португальца 24 гола в 38 матчах за «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» готов продать Роналду и назвал стоимость нападающего

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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