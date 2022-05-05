Роналду готов остаться в «Манчестер Юнайтед» при одном условии

«Манчестер Юнайтед» может сохранить форварда Криштиану Роналду на следующий сезон. Португальский бомбардир готов продолжить карьеру на «Олд Траффорд», если будет выполнено его условие.

По информации Caught Offside, 37-летний голеадор останется в «Юнайтед» в том случае, если новый наставник команды Эрик тен Хаг сделает его ключевой фигурой в своих планах. В скором времени стороны проведут встречу, на которой обсудят возможное сотрудничество.

Криштиану вернулся в манчестерский гранд летом прошлого года, подписав двухлетнее соглашение. В этом сезоне на счету португальца 24 гола в 38 матчах за «МЮ».

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