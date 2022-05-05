Минамино летом может покинуть «Ливерпуль»

Японский полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино может покинуть команду в летнее трансферное окно, об этом заявил футбольный инсайдер Николо Скира.

27-летний футболист стал игроком «Ливерпуля» летом 2021 года. Он выступает за команду Юргена Клоппа на правах аренды. В нынешнем сезоне он сыграл за «красных» 23 матча, в которых Минамино забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Ливерпуль» не намерен выкупать контракт, и игрок летом вернётся в «Саутгемптон». «Красные» после 34 туров набрали 82 очка, команда занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера чемпионата «Манчестер Сити» на одно очко.