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Эвра: «В футболе нельзя быть геем, люди сойдут с ума»

05 Мая 2022 • 19:00 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался с осуждением меньшинств в футболе.

«Быть ​​геем в футболе — табу. Нельзя быть геем, люди сойдут с ума. Пример. Когда я играл в «Вест Хэме», к душе к нам подошёл одноклубник гей и хотел с нами принять душ. Некоторые игроки сказали: «Нет, если один из моих товарищей по команде — гей, он должен немедленно уйти. Я не буду принимать с ним душ». Я встал и сказал: «Заткнись». Послушайте себя, уже [2018 год], и вы все еще не можете принять всех», — сказал он The Mid•Point.

Эвра завершил карьеру в 2018 году, последним клубом для француза стал английский «Вест Хэм».


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