Роналду и де Брёйне поборются за приз лучшему игроку месяца в АПЛ

Пресс-служба английской Премьер-лиги представила список претендентов, которые поборются за звание лучшего игрока апреля. В шорт-лист включены восемь футболистов, среди которых оказался звездный нападающий «МЮ» Криштиану Роналду, забивший пять голов в прошлом месяце.

Кроме 37-летнего португальца, за награду поборются следующие игроки: Кевин де Брёйне, Натан Коллинз, Бруно Гимараес, Габриэль Жезус, Сон Хынмин, Тьяго Алькантара и Леандро Троссард.

Напомним, что лучшим футболистом марта в английской Премьер-лиге был признан центрфорвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн.