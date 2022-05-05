«Челси» могут выгнать из АПЛ

Лондонский «Челси» рискует столкнуться с серьезными проблемами в английской Премьер-лиге. Всему виной может стать смена владельца.

Согласно данным таблоида Daily Mail, «пенсионеры» обязаны обзавестись новым руководством до 8 июня. В противном случае лондонский топ-клуб не допустят к следующему розыгрышу национального чемпионата.

Ранее стало известно, что российского бизнесмена Романа Абрамовича отстранили от руководства «Челси» из-за санкций. Это было сделано для того, чтобы лондонцы смогли избежать серьезных денежных потерь.