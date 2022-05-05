Кавани может стать одноклубником Кокорина

35-летний уругвайский бомбардир Эдинсон Кавани, у которого в ближайшем будущем истечет трудовой договор с «Манчестер Юнайтед», может вернуться в итальянский чемпионат.

По информации La Gazzetta dello Sport, опытного нападающего желает видеть в своих рядах «Фиорентина». Флорентийский клуб готов предложить контракт Кавани. Его переход считается одним из приоритетных для «фиалок» грядущим летом.

Эдинсон имеет большой опыт выступлений в Италии. На Апеннинах он провел шесть лет, поиграв за «Палермо» и «Наполи».

Стоит напомнить, что за «Фиорентину» выступает российский форвард Александр Кокорин.