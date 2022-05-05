Лукаку хочет сменить «Челси» на испанский гранд

Центрфорвард лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, провалившийся после возвращения на «Стэмфорд Бридж», обозначил клуб, в котором мечтает продолжить свою карьеру.

Согласно информации журналистов Defensa Central, бельгийский футболист хотел бы перейти в мадридский «Реал». При этом в «королевском клубе» пока сомневаются в том, нужен ли Ромелу команде.

28-летний голеадор перебрался в «Челси» летом прошлого года, но не сумел оправдать возложенных на него надежд. «Пенсионеры» планируют расстаться с ним по завершении сезона.

Трансферная стоимость Лукаку оценивается в 85 миллионов евро, однако после провального сезона «Челси» вряд ли сможет рассчитывать на такую компенсацию.