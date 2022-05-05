Конте вмечатлён игрой Пау Торреса и хочет купить защитника в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте остался впечатлён игрой защитника «Вильярреала» Пау Торреса в ответном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Наставник «шпор» уверен, что «Тоттенхэм» может помочь игроку сделать новый шаг в его карьере.

Кроме этого, лондонцы уже несколько недель прощупывают трансферный рынок в поисках усиления позиции центрального защитника. Ожидается, что после выхода «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов, цена на Торреса может вырасти до 65 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 29 матчей и забил 4 гола.