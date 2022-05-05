Сен-Максимен: «У меня нет причин завидовать Мане»

Форвард «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен прокомментировал вопрос о его невысокой результативности по сравнению с показателями Садио Мане из «Ливерпуля». Французский нападающий ответил, что «у него нет причин завидовать Мане».

«В тот день, когда у меня появится партнер по команде, который сможет реализовать созданные мной моменты, я буду делать от 10 до 15 успешных передач каждый сезон», - сказал Сен-Максимен.

Игрок «Ньюкасла» с первых же дней поразил фанатов клуба своим дриблингом и ловкостью, однако, до сих пор его эффектность не переросла в эффективность.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 32 игры, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.