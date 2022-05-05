Романо: «Маунт не собирается покидать «Челси»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт не планирует уходить из клуба в летнее трансферное окно, несмотря на интерес к нему со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Реала».

«Челси» пока не имеет возможности продлевать контракты с игроками, но Маунт не собирается покидать клуб, сообщает эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо.

Ранее была информация, что, на фоне сообщений о нестабильной финансовой ситуации в «Челси», игрок привлек внимание «Реала» и нескольких клубов АПЛ.

В этом сезоне Маунт провел в Премьер-лиге 30 матчей, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.