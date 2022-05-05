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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» хочет подписать Лингарда

05 Мая 2022 • 15:14 Комментировать

«ПСЖ» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. Контракт футболиста с английским клубом заканчивается в этом году.

Игрок может перейти летом бесплатно на правах свободного агента. «ПСЖ» придется побороться за футболиста с такими клубами, как «Арсенал», «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Милан» и «Ювентус», сообщает Foot Mercato.

Сам Лингард ранее заявлял, что хотел бы покинуть клуб, несмотря на то, что новый тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг планирует предоставить ему шанс проявить себя.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 16 матчей и забил 2 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Джесси Лингард
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