«ПСЖ» хочет подписать Лингарда

«ПСЖ» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. Контракт футболиста с английским клубом заканчивается в этом году.

Игрок может перейти летом бесплатно на правах свободного агента. «ПСЖ» придется побороться за футболиста с такими клубами, как «Арсенал», «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Милан» и «Ювентус», сообщает Foot Mercato.

Сам Лингард ранее заявлял, что хотел бы покинуть клуб, несмотря на то, что новый тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг планирует предоставить ему шанс проявить себя.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 16 матчей и забил 2 гола.