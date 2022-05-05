Мане получит предложение о продлении контракта не ранее конца сезона

«Ливерпуль» сообщил представителям нападающего Садио Мане, что нового контракта ему придётся ждать до лета.

Контракт игрока с мерсисайдским клубом истекает в 2023 году. Пока руководство клуба не спешит переходить к переговорам по продлению соглашения, сообщает 90min.

Уточняется, что в прошлом году Мане просил установить ему зарплату на уровне самой высокой в клубе, однако, руководство решило подождать с удовлетворением требований игрока.

В этом сезоне Мане провел в АПЛ 31 матч, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.