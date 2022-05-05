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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мане получит предложение о продлении контракта не ранее конца сезона

05 Мая 2022 • 14:44 Комментировать

«Ливерпуль» сообщил представителям нападающего Садио Мане, что нового контракта ему придётся ждать до лета.

Контракт игрока с мерсисайдским клубом истекает в 2023 году. Пока руководство клуба не спешит переходить к переговорам по продлению соглашения, сообщает 90min.

Уточняется, что в прошлом году Мане просил установить ему зарплату на уровне самой высокой в клубе, однако, руководство решило подождать с удовлетворением требований игрока.

В этом сезоне Мане провел в АПЛ 31 матч, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Садио Мане
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