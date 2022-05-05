Байи и Джонс сообщили одноклубникам об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Защитники «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи и Фил Джонс сообщили партнёрам по команде, что собираются покинуть клуб в летнее межсезонье.

Оба футболиста в любом случае не входили в планы руководства клуба на следующий сезон, тем не менее, Байи и Джонс не стали скрывать от одноклубников своих планов, сообщает Manchester Evening News. Уточняется, что игроки не хотят «сидеть сложа руки» в ожидании нового главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага.

В этом сезоне Байи и Джонс провели в АПЛ по 4 игры, не отметившись результативными действиями.