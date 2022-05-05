«Барселона», «Челси» и «Ливерпуль» нацелены на защитника из Чемпионшипа

«Барселона», «Челси» и «Ливерпуль» нацелены на защитника «Мидлсбро» Джеда Спенса, который играет в Чемпионшипе. «Мидлсбро» не против заработать деньги на игроке.

Спенс является одной из восходящих звезд Чемпионшипа в этом сезоне. В данный момент он находится на правах аренды в «Ноттингем Форест», где зарекомендовал себя продуктивной игрой и яркими подключениями к атаке. «Мидлсбро» планирует продать игрока за 20 миллионов евро.

Среди покупателей фигурируют такие команды, как «Барселона», «Челси», «Ливерпуль» и другие богатые клубы.

В этом сезоне Спенс провел в Чемпионшипе 41 матч, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.