«Ньюкасл» предлагает Леао 6 миллионов евро в год

«Ньюкасл» предлагает нападающему «Милана» Леао контракт на сумму 6 миллионов евро в год. Футболист стал одним из самых востребованных игроков в Европе.

Ожидается, что в летнее межсезонье Леао переберется в АПЛ или «ПСЖ». «Ньюкасл» уже готов заключить с игроком контракт, который значительно лучше того, который он имеет сейчас в «Милане». Однако, итальянский клуб сам планирует подписать новое соглашение, увеличив зарплату форварда с 1,5 до 4 миллионов евро за сезон. В случае продажи, «Милан» настаивает на трансфере в размере 70 миллионов евро.

В этом сезоне Леао провел в Серии А 31 матч, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.