«Челси» готовится продлить контракт Маунта

«Челси» готовится продлить контракт полузащитника Мэйсона Маунта на фоне интереса со стороны нескольких клубов АПЛ и мадридского «Реала».

23-летний футболист стал основный игроком «Челси» в последние годы и выиграл в прошлом сезоне вместе с командой Лигу чемпионов.

Однако, контракт Маунта с лондонским клубом рассчитан до 2024 года, и это привлекло интерес к футболисту таких команд, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Реал». «Челси» в ближайшее время планирует начать переговоры о новом соглашении, сообщает The Guardian.

В этом сезоне Маунт провел в АПЛ 30 матчей, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.