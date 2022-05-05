Шик – одна из транферных целей «Ньюкасла»

Нападающий леверкузенского «Байера» Патрик Шик попал в сферу интересов «Ньюкасла». Главный тренер «сорок» Эдди Хау надеется усилить атакующую мощь команды в летнее межсезонье.

Главной целью «Ньюкасла» является форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес. Если переговоры о его переходе зайдут в тупик, клуб АПЛ переведет внимание на других нападающих, одним из которых является Шик, сообщает Mirror. Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до 2025 года.

Футболист «Байера» проводит отличный сезон в Бундеслиге. В этом сезоне Шик сыграл в чемпионате Германии 25 матчей, забил 22 гола и отдал 1 результативную передачу.