Дизайнеры американского производителя спортивной одежды Nike изготовили новый комплект формы для «Ливерпуля» на следующий сезон.

Новая экипировка выполнена в традиционных для мерсисайдского гранда красных цветах с белыми надписями спонсоров на груди. На манжете нанесены инициалы YNWA, которые олицетворяют связь команды с фанатами. На обратной стороне майки размещено число 97, которое напоминает о жертвах трагедии Хиллсборо.

В текущем сезоне подопечные Юргена Клоппа пробились в финал Лиги чемпионов, а в АПЛ претендуют на золотые медали.