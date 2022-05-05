Адама Траоре может перейти в «Эвертон»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре, который сейчас играет на правах аренды в «Барселоне», может стать игроком «Эвертона».

Представители «Барселоны» ранее заявили, что не будут выкупать трансфер игрока на постоянной основе, а это значит, что летом Траоре вернется в «Вулверхэмптон».

Футбольный директор Эвертона Кевин Телуэлл, как полагают, является поклонником Траоре. Телуэлл привел форварда в «Вулверхэмптон» в 2018 году и в следующем сезоне желает видеть его в составе «Эвертона», сообщает Football Insider. В ливерпульском клубе считают, что Траоре мог бы стать идеальной заменой Ришарлисону.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 9 матчей, отметившись 2 голевыми пасами.