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Адама Траоре может перейти в «Эвертон»

05 Мая 2022 • 10:29 Комментировать

Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре, который сейчас играет на правах аренды в «Барселоне», может стать игроком «Эвертона».

Представители «Барселоны» ранее заявили, что не будут выкупать трансфер игрока на постоянной основе, а это значит, что летом Траоре вернется в «Вулверхэмптон».

Футбольный директор Эвертона Кевин Телуэлл, как полагают, является поклонником Траоре. Телуэлл привел форварда в «Вулверхэмптон» в 2018 году и в следующем сезоне желает видеть его в составе «Эвертона», сообщает Football Insider. В ливерпульском клубе считают, что Траоре мог бы стать идеальной заменой Ришарлисону.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 9 матчей, отметившись 2 голевыми пасами.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Барселона Вулверхэмптон Адама Траоре
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