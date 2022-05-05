«Ливерпуль» и «Вест Хэм» нацелились на защитника «Хоффенхайма» Давида Раума. Сумма трансфера составляет 30 миллионов евро.

Раум перешел в «Хоффенхайм» прошлым летом после великолепного сезона во второй Бундеслиге, где он в составе «Гройтер Фюрта» отметился 15 результативными передачами.

«Вест Хэм» рассматривает игрока, как потенциальную замену Аарону Крессвеллу на левом фланге защиты. «Ливерпуль», как сообщает SportBild, также интересуется Раумом, хотя у мерсисайдцев на этой позиции успешно играет Эндрю Робертсон.

В этом сезоне Раум провел в Бундеслиге 30 матчей, забил 3 гола и отдал 11 результативных передач.