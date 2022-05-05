Лукаку, Санчо или Грилиш: назван худший трансфер сезона АПЛ

ESPN вслед за рейтингом лучших трансферов сезона английской Премьер-лиги представил список худших переходов. Первое место среди неудачников занял бельгийский бомбардир Ромелу Лукаку, который провалился в лондонском «Челси».

Вторым в рейтинге стал атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо, а третью позицию журналисты отдали хавбеку «Ман Сити» Джеку Грилишу. Трансфер защитника Рафаэля Варана в «МЮ» стал пятым.

Также в топ-10 худших трансферов сезона попали Никола Влашич и Алекс Крал, поигравшие в РПЛ. Игроки «Вест Хэма» заняли шестое и седьмое место соответственно.