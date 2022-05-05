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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названы лучшие трансферы сезона АПЛ, Роналду - вне топ-3

05 Мая 2022 • 08:59 Комментировать (1)

Сезон английской Премьер-лиги плавно подходит к завершению. В связи с этим журналисты ESPN решили подвести итоги турнира, назвав лучшие трансферы сезона-2021/2022 на Туманном Альбионе.

Первое место занял бесплатный переход датского хавбека Кристиана Эриксена в «Брентфорд». Вторым стал трансфер вингера Браима Диаса в «Ливерпуль». Топ-3 замкнула сделка по переезду защитника Крэйга Доусона в «Вест Хэм».

Переход португальца Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в списке, а трансфер хавбека Мартина Эдегора в лондонский «Арсенал» стал шестым.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Кристиан Эриксен
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