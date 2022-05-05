«Вильярреал» интересуется вратарём «Челси» Кепой Аррисабалагой. Главный тренер испанского клуба Унаи Эмери ставит покупку голкипера приоритетной трансферной целью на лето.

перешел в «Челси» за рекордную сумму в 85 миллионов евро, однако так и не смог выиграть конкуренцию за место в стартовом составе. Эмери находится в поисках голкипера после провального выступления Херонимо Рульи в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Предполагаемая сумма трансфера – 20 миллионов евро.

В этом сезоне Аррисабалага провел в АПЛ 4 матча, дважды отстояв на ноль.